За ожоги придется ответить! В Екатеринбурге рассматривают дело о пожаре в частном детском саду

Этот суд разделил даже жену и мужа. Василя Фларитовича судят за пожар в принадлежавшем ему детском саду. В огне пострадали его собственные дети, поэтому супруга выступает не его стороне. Вместе с ней родители еще двоих малышей. Выжить им удалось лишь чудом. Все произошло в марте 2016-го. По словам детей, к возгоранию привело баловство зажигалкой. Едкий дым в считанные минуты заполонил комнату. Его учуяли сотрудники ТСЖ, которые бросились спасать детей. Трое из них отравились угарным газом, а один получил серьезные ожоги рук и головы. Сейчас ему требуется пересадка волос. За все время, рассказывает мама, директор садика никакую материальную поддержку им не оказал. Почему — журналистам не отвечает. По совету адвоката. Точно также ведет себя и его супруга. Сегодня женщина заявила, что ее детей в тот день в садике и вовсе не было. Так женщина вышла из этого судебного процесса. А вот ее супругу предъявили обвинение сразу по двум статьям – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное предпринимательство. Как выяснилось, за 2 года мужчина открыл целую сеть неофициальных детских садиков, и ни один из них не соответствует противопожарным нормам. По словам экспертов, на безопасности детей многие попросту пытаются сэкономить. А вот тому, кто пренебрег этими мерами теперь грозит крупный штраф и даже лишение свободы. Впрочем, родители пострадавших вовсе не хотят столь сурового наказания для подсудимого. Желают лишь добиться хоть какой-то компенсации.