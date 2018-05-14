В Екатеринбурге начали отключать отопление

Для этого коммунальщикам потребуется два-три дня. Подводя итоги уходящего сезона, в администрации отметили: количество аварий по сравнению с прошлым годом сократилось в разы. Такого эффекта удалось добиться благодаря замене шестидесяти километров сетей. Такого масштабного ремонта в городе не было уже три года. С 22 по 25 мая коммунальщики проведут серию опрессовок. Без ограничений в подаче горячей воды в это время не обойдется. Правда ее будут отключать лишь на тех участках, где будет обнаружен прорыв.