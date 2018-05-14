Трава у дома в огне! Под Екатеринбургом горит торф

Бороться с этим пожаром крайне непросто. У садов на Химмаше горит торф. Чтобы потушить огонь, спасателям приходится заливать воду точечно — чтобы она достигла очага. Пламя уже успело разгуляться не на шутку — ведь добраться к месту пожара быстро не получилось. По словам дачников, огнеборцы приехали лишь через 2 часа. Все это время огонь люди пытались сдержать своими силами. Хорошо, что пламя не успело перекинуться на участки — на стороне дачников была погода. Ветер дул со стороны садов, а не наоборот. Так что пострадал в основном лес, а не люди. А вот в поселке Шабровский ветер сыграл злую шутку. Здесь все выходные горели сады. Огонь перебрасывался от одного участка к другому. Его не смог остановить даже специальный ров. Федору повезло — огонь прошел буквально в нескольких метрах от садового домика. Теперь мужчина всерьез задумался о безопасности. Одна из версий причин пожаров — поджог сухой травы. Он каждый год добавляет головной боли спасателям. МЧС снова и снова предупреждает — сжигать прошлогоднюю траву и листья крайне опасно. Спасатели советуют: в такую погоду лучше иметь у себя на дачах бочки с водой и огнетушители, и не в коем случае не выбрасывать в лесу окурки