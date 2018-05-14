На каждую березу активисты повесили зеленые ленточки и бирки с символичным хештегом #ЗащитимБерезовуюРощу. Напомним, в конце апреля застройщик вырубил часть деревьев для строительства нового жилого квартала. Оказалось, у него есть все необходимые документы. Впрочем, оставшуюся рощу пообещали все же сохранить. Правда, жители в это не верят. В скором времени они собираются найти саженцы и посадить новые деревья.
Роща, живи: жители Академического высадили 30 берез на месте срубленных деревьев
Они хотят возродить березовую рощу, на месте которой хотят построить дома
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понедельник 14 Мая 2018
Роща, живи: жители Академического высадили 30 берез на месте срубленных деревьев