Роща, живи: жители Академического высадили 30 берез на месте срубленных деревьев

На каждую березу активисты повесили зеленые ленточки и бирки с символичным хештегом #ЗащитимБерезовуюРощу. Напомним, в конце апреля застройщик вырубил часть деревьев для строительства нового жилого квартала. Оказалось, у него есть все необходимые документы. Впрочем, оставшуюся рощу пообещали все же сохранить. Правда, жители в это не верят. В скором времени они собираются найти саженцы и посадить новые деревья.