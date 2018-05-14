Приют смерти: под Асбестом обнаружили черную передержку

Спасать здесь уже некого. Зоозащитники разбирают лишь горы собачьих тел. Эта передержка для бездомных животных печально известна среди волонтеров. Попавшие сюда собаки исчезали навсегда. Пять лет назад зоозащитники уже забирали отсюда полуживых псов. Но деятельность передержки смерти все эти годы продолжалась. Владелица передержки содержала собак в сараях на окраине города. Здесь в гаражном массиве животные жили в грязи, голоде и холоде. Это место стало для них лагерем смерти. О том, что за этим забором умирают от голода бездомные собаки, соседи знают не понаслышке. Животные выли от голода день и ночь. Тела умерших четвероногих валялись прямо возле их гаражей. Попытки зоозащитников выйти на связь с владелицей передержки и забрать животных, пока не поздно, не увенчались успехом. Встречи всегда отменялись. Жители много раз жаловались в полицию и сельскую управу, но никакой управы на владелицу передержки не смогли найти. Теперь, когда все животные мертвы, волонтеры просят тех, кто отдавал сюда собак, связаться с ними или написать заявление в полицию. Только так удастся привлечь владелицу передержки смерти к уголовной ответственности за издевательство над животными.