Предвыборная гонка началась: Антон Поддубный будет участвовать в праймериз

Город готовится к выборам Думы

Главный врач Областной наркологической больницы «Урал без наркотиков» зарегистрировался для участия в праймериз. В случае победы на предварительном голосовании Поддубный может попасть в избирательный список партии власти и оказаться в городской думе Екатеринбурга. Среди соперников нарколога как минимум один опытный — старейший городской парламентарий, тоже врач по образованию Дмитрий Сергин.

Также в разделе Политика

Пятилетка 2.0: губернатор поручил скорректировать стратегию развития области
08.05.2018
Пятилетка 2.0: губернатор поручил скорректировать стратегию развития области
Вернуть былой престиж: в рабочие профессии начнут привлекать молодежь
16.08.2016
Вернуть былой престиж: в рабочие профессии начнут привлекать молодежь
Лидеры мнений во главе списка: свердловские единоросы утвердили кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания
11.07.2016
Лидеры мнений во главе списка: свердловские единоросы утвердили кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания
Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий и Сергей Носов – лидеры списка «Единой России» на выборы в областной парламент
01.07.2016
Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий и Сергей Носов – лидеры списка «Единой России» на выборы в областной парламент
Вчера
Предвыборная гонка началась: Антон Поддубный будет участвовать в праймериз