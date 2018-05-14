Предвыборная гонка началась: Антон Поддубный будет участвовать в праймериз

Главный врач Областной наркологической больницы «Урал без наркотиков» зарегистрировался для участия в праймериз. В случае победы на предварительном голосовании Поддубный может попасть в избирательный список партии власти и оказаться в городской думе Екатеринбурга. Среди соперников нарколога как минимум один опытный — старейший городской парламентарий, тоже врач по образованию Дмитрий Сергин.