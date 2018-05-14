Месяц до Мундиаля: За 30 дней до ЧМ-2018 по всей России провели мастер-классы

Вместо литературы и алгебры в четвертой школе сегодня урок футбола. Об истории чемпионата мира детям рассказывают волонтеры и послы Мундиаля. Причем, говорят не только о спорте, но и о целеустремленности. Добивать целей школьников учат на практике. На футбольной площадке. Забивать пенальти получалась не только у мальчиков — девочки попадали в ворота ничуть не хуже. Самым метким давали упражнения посложнее. Так, Саше впору и самому давать мастер-классы. Чемпионат мира школьник ждет с нетерпением. И мечтает попасть на Екатеринбург-арену, чтобы посмотреть игры. Ждать осталось совсем не долго. Первая игра в рамках Чемпионата мира в столице Урала пройдет уже 15 июня.