Кто успел, тот и съел: в Екатеринбурге прошел конкурс по скоростному поеданию сосисок

Участвовать в этом можно, только если вы очень любите сосиски. И это взаимно. Среди посетителей торгового центра таких оказалось порядка 30 человек. Они стали участниками чемпионата по поеданию этого продукта. 5 отборочных туров, по 6 участников в каждом. В полуфинал выходит тот, кто первым съест 10 сосисок. Это в советские время сосиски были деликатесом, а нынче съесть слоновью порцию колбасных изделий горожане готовы только за вознаграждение. Борьба идет за фритюрницу, чайник и блендер.