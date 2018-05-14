Кто успел, тот и съел: в Екатеринбурге прошел конкурс по скоростному поеданию сосисок

Какую фигуру нужно иметь, чтобы быть первым в поедании сосисок на скорость?

Участвовать в этом можно, только если вы очень любите сосиски. И это взаимно. Среди посетителей торгового центра таких оказалось порядка 30 человек. Они стали участниками чемпионата по поеданию этого продукта. 5 отборочных туров, по 6 участников в каждом. В полуфинал выходит тот, кто первым съест 10 сосисок. Это в советские время сосиски были деликатесом, а нынче съесть слоновью порцию колбасных изделий горожане готовы только за вознаграждение. Борьба идет за фритюрницу, чайник и блендер.

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Кто успел, тот и съел: в Екатеринбурге прошел конкурс по скоростному поеданию сосисок