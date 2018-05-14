Бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов арестован

По версии следствия, взятку Астахов получил в 2014 году — когда был на посту мэра. Вознаграждение ему — якобы — принесла строительная фирма, которая пыталась получить одобрение на объекты, построенные по двум муниципальным заказам. Следственный комитет задержал чиновника на днях, а в воскресенье суд назначил для него два месяца домашнего ареста.