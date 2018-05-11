У Центрального стадиона открыли современный травмпункт

По требованиям ФИФА, лазареты, обслуживающие Мундиаль, должны располагаться рядом со стадионом. При этом травмпункт соответствует всем современным требованиям. Принимать пациентов новый он начнет с 1 июня. Сюда будут поступать больные из Верх-Исетского и Железнодорожного районов, что для них очень важно — последние 13 лет жители были вынуждены ездить в больницы других районов, прежний травмпункт закрыли из-за ветхости здания. Благодаря Мундиалю, верх-исетцы, а также гости города при необходимости смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток и 7 дней в неделю. Принимать врачи будут, как взрослых, так и маленьких пациентов.