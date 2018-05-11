Сплошная пробка: перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закрыли на ремонт

Автомобилисты, не знавшие о ремонте, встали в пробку

О неудобствах водителей предупреждали заранее. Ведь этот ремонт плановый — один из главных перекрестков города решили благоустроить к Мундиалю. Устаревшие металлические плиты здесь заменят на брусчатку, которая более безопасна для движения. Но для начала на участке переложат рельсы. Сделать это сейчас самое время, решили в трамвайном управлении. Ведь старые пути уже изношены. Работы обещают выполнить быстро, ну, а пока объезжать перекресток вынуждены и автомобили, и автобусы.

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Сплошная пробка: перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закрыли на ремонт