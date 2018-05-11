В большое плавание пустились 14 мужских и 8 женских экипажей. Среди последних борьба развернулась не на шутку. Ведь именно эта регата решил, кто из дам отправится на чемпионат мира. Яхтсменки настроены
Приближаем лето: на ВИЗе открыли парусный сезон
Первый заплыв состоялся в рамках Чемпионата России по парусному спорту
В большое плавание пустились 14 мужских и 8 женских экипажей. Среди последних борьба развернулась не на шутку. Ведь именно эта регата решил, кто из дам отправится на чемпионат мира. Яхтсменки настроены
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