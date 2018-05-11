Приближаем лето: на ВИЗе открыли парусный сезон

Первый заплыв состоялся в рамках Чемпионата России по парусному спорту

В большое плавание пустились 14 мужских и 8 женских экипажей. Среди последних борьба развернулась не на шутку. Ведь именно эта регата решил, кто из дам отправится на чемпионат мира. Яхтсменки настроены по-боевому, но определить лидера заранее невозможно. Не обошлось и без ЧП. Сразу же после старта паруса одной из лодок повалились на воду. Судно пришлось буквально тащить до суши. Но и это не сломило боевой настрой.

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