Приближаем лето: на ВИЗе открыли парусный сезон

В большое плавание пустились 14 мужских и 8 женских экипажей. Среди последних борьба развернулась не на шутку. Ведь именно эта регата решил, кто из дам отправится на чемпионат мира. Яхтсменки настроены по-боевому , но определить лидера заранее невозможно. Не обошлось и без ЧП. Сразу же после старта паруса одной из лодок повалились на воду. Судно пришлось буквально тащить до суши. Но и это не сломило боевой настрой.