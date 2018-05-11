Горожане решили судьбу выборов мэра

На общественных слушаниях обсуждали изменения в уставе города

По новому законодательству, депутаты городской думы будут выбирать главу Екатеринбурга — он же станет руководить администрацией города. Горожан спросили, что они думают о новом сильном главе города. И горожане ответили: одобряем. Поэтому уже с этой осени в Екатеринбурге прекратит свое существование двуглавая система власти — с избранным мэром и управленцем — сити-менеджером.

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