Горожане решили судьбу выборов мэра

По новому законодательству, депутаты городской думы будут выбирать главу Екатеринбурга — он же станет руководить администрацией города. Горожан спросили, что они думают о новом сильном главе города. И горожане ответили: одобряем. Поэтому уже с этой осени в Екатеринбурге прекратит свое существование двуглавая система власти — с избранным мэром и управленцем — сити-менеджером.