Аркадий Чернецкий встретился с уральскими бизнесменами

Сенатор ответил на самые волнующие предпринимателей вопросы. Встреча состоялась в рамках проекта Собеседник — его ведет уральская торгово-промышленная палата. Аркадий Чернецкий поделился с бизнесменами не только своими мыслями, но и опытом разных регионов страны. Впрочем, спрашивали политика не только о предпринимательстве, но и жизни. Ведь накануне вышла целая книга о биографии первого мэра Екатеринбурга. Собравшиеся расспрашивали подробности описанных в ней историй и интересовались, как видит будущее столицы Урала тот, кто много лет назад разработал концепцию ее развития.