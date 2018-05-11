Аркадий Чернецкий встретился с уральскими бизнесменами

Они говорили о перспективах развития бизнеса в регионе

Сенатор ответил на самые волнующие предпринимателей вопросы. Встреча состоялась в рамках проекта Собеседник — его ведет уральская торгово-промышленная палата. Аркадий Чернецкий поделился с бизнесменами не только своими мыслями, но и опытом разных регионов страны. Впрочем, спрашивали политика не только о предпринимательстве, но и жизни. Ведь накануне вышла целая книга о биографии первого мэра Екатеринбурга. Собравшиеся расспрашивали подробности описанных в ней историй и интересовались, как видит будущее столицы Урала тот, кто много лет назад разработал концепцию ее развития.

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