Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга поймали пьяным за рулём

Мало того, что заместитель начальника одного из районных отделов Владислав Сергеев злостно нарушил правила. Он был в форме и за рулём служебной машины. Теперь ему грозит увольнение. Попался полицейский на улице Большакова, где он и устроил ДТП. Очевидцы вызвали наряд ГИБДД, но от прохождения медицинского освидетельствования Сергеев отказался. Инспекторы, не посмотрев на корочки водителя, составили на него административный протокол. Теперь полицейскому грозит не только лишение прав, но и увольнение из органов по отрицательным мотивам, рассказали в областном главке. Это не первое задержание нетрезвых сотрудников МВД в Екатеринбурге. Не так давно в пьяном виде по городу колесил теперь уже бывший заместитель начальника ГИБДД. По слухам, именно этот инцидент стал поводом для отставки Юрия Дёмина.