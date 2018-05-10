Перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закроют на три дня

Здесь будут ремонтировать трамвайные пути

По информации мэрии, с пятницы и на все выходные изменятся маршруты трамваев, проходящих по главному проспекту от Луначарского до Московской. Объезжать участок придется и маршруткам с троллейбусами, идущими по Карла-Либкнехта. Весь транспорт будут направлять по улицам Пушкина, Малышева, Тургенева и Первомайской. Перекрывать главную городскую артерию начнут уже этой ночью, а завершатся работы рано утром 14-го мая.

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Перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закроют на три дня