Одним ремонт, другим проблема: набережная Исети из тротуара превратилась в пляж

Всё бы ничего, но плановый ремонт обернулся головной болью, в первую очередь, для благоустроителей. Пешеходы настойчиво игнорируют запрещающие знаки и буквально прорываются через ограждения, лишь бы пройти по привычному маршруту. В результате песок растаскивают по всему проспекту Ленина.