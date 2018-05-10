Одним ремонт, другим проблема: набережная Исети из тротуара превратилась в пляж

Благоустроители спешат привести центр в порядок к Чемпионату мира по футболу

Всё бы ничего, но плановый ремонт обернулся головной болью, в первую очередь, для благоустроителей. Пешеходы настойчиво игнорируют запрещающие знаки и буквально прорываются через ограждения, лишь бы пройти по привычному маршруту. В результате песок растаскивают по всему проспекту Ленина.

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Одним ремонт, другим проблема: набережная Исети из тротуара превратилась в пляж