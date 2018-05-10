Несмотря на плохую погоду в столице Урала с размахом отметили День Победы

В одной только акции «Бессмертный Полк» приняло участие более 150 тысяч человек

С Днем Победы екатеринбуржцев поздравляли всенародно любимые звезды эстрады и кино. Традиционно кульминацией праздника стал масштабный салют. Такого количества звезд Екатеринбург ещё не видел. На Октябрьской площади выступили группа ЛЮБЭ, Елена Ваенга, Мария Шукшина — и ещё более двухсот артистов. Многочисленной была и публика — выступления посмотрели свыше шестидесяти тысяч человек. Чтобы ветеранов не смела толпа, специально для них организаторы построили отдельную трибуну. А 90-летнему ветерану войны Алексею Кушвину Фонд Святой Екатерины подарил плазменный телевизор. Неравнодушных в этот день не осталось. Так, актер Андрей Мерзликин даже прошел в составе Бессмертного полка.

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