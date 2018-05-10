На Серов обрушился настоящий ураган

Стихия оставила людей без электричества

Сильного ветра и налипшего на провода снега не выдержали линии электропередач. В результате почти 6 тысяч человек остались без света. Электроснабжение удалось восстановить только ночью. Но не везде. И хотя весенний снег на Урале не редкость, привыкнуть к нему непросто. По данным гидрометцентра, на север области пришел небольшой циклон, из-за которого Серов и завалило мокрым снегом. Он должен быстро растаять. В Екатеринбург этот циклон не придет — успокаивают синоптики. Сами жители Серова относятся к стихии по-разному. Пока одни возмущаются из-за капризов погоды, другие — радуются и в шутку поздравляют друг друга с Новым годом.

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