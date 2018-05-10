Как получить путёвку в садик рядом с домом?

Места гарантируют всем детям в возрасте от 3 до 7 лет

Но вот будет ли это ближайший к вашему дому садик, или до него придется ехать на другой конец района — родители узнают уже после того, как распределение состоится. Как получить место в нужном детском саду? И можно ли поменять путевку? Интервью с Натальей Ведерниковой, начальником обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

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Как получить путёвку в садик рядом с домом?