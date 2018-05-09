Турбина из Рейхстага 70 лет работала на свердловской электростанции

Агрегат обеспечивал регион электричеством

Турбину заменили только январе 2017 года. Более 70 лет агрегат обеспечивал электричеством всю нашу область. И как оказалось, секрет такого долголетия скрыт внутри конструкции. И обстрелы, и бомбежку — огромный паровой котел №6 Среднеуральской ГРЭС, как настоящий ветеран, помнит военные годы. Его, искореженного взрывной волной, в 43-м году привезли на Урал из Подмосковья. И восстановили махину высотой с 13-этажный дом в рекордные сроки.

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Турбина из Рейхстага 70 лет работала на свердловской электростанции