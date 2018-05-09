В течение дня горожане посмотрели знаменитые советские картины: «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Аты-баты, шли солдаты» и «На войне, как на войне». Импровизированный кинозал был полон, даже несмотря на плохую погоду. И хотя каждый фильм зрители видели уже много раз, происходящее на экране трогает до слез.
Центр Екатеринбурга превратился в кинотеатр под открытым небом
Трибуны стали кинозалом, где можно было посмотреть советскую классику
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среда 09 Мая 2018
Центр Екатеринбурга превратился в кинотеатр под открытым небом