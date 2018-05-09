Центр Екатеринбурга превратился в кинотеатр под открытым небом

В течение дня горожане посмотрели знаменитые советские картины: «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Аты-баты, шли солдаты» и «На войне, как на войне». Импровизированный кинозал был полон, даже несмотря на плохую погоду. И хотя каждый фильм зрители видели уже много раз, происходящее на экране трогает до слез.