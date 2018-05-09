Тот самый вальс: екатеринбуржцы станцевали вальс Победы

Традицию, зародившуюся на Урале, уже переняли и другие мегаполисы — от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. В нашем городе трогательная акция объединила около тысячи горожан. 70 пар закружились в вальсе под лиричные строчки популярной военной песни «Ах, эти тучи в голубом». Участниками танцевального флешмоба стали школьники, студенты, преподаватели экономического университета и обычные горожане, а за их па со стороны наблюдали ветераны. После вальсирующие выстроились в слово МИР и выпустили в небо сотни воздушных шаров.