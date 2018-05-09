Танки-ветераны: в Верхней Пышме прошел парад старинной техники

А вот Шерман-4 — американский танк — наоборот удивил всех легкостью и плавностью. В Верхнюю Пышму зрители специально съезжаются со всей области, чтобы посмотреть на легендарную военную технику. Т-34 до сих пор на ходу. Как и его старший брат — пятибашенный, но неповоротливый Т-35.