Танки-ветераны: в Верхней Пышме прошел парад старинной техники

Больше всех шума наделал Т-35 — боец времен Великой Отечественной

А вот Шерман-4 — американский танк — наоборот удивил всех легкостью и плавностью. В Верхнюю Пышму зрители специально съезжаются со всей области, чтобы посмотреть на легендарную военную технику. Т-34 до сих пор на ходу. Как и его старший брат — пятибашенный, но неповоротливый Т-35.

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среда 09 Мая 2018
Танки-ветераны: в Верхней Пышме прошел парад старинной техники