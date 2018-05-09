А вот Шерман-4 — американский танк — наоборот удивил всех легкостью и плавностью. В Верхнюю Пышму зрители специально съезжаются со всей области, чтобы посмотреть на легендарную военную технику. Т-34 до сих пор на ходу. Как и его старший брат — пятибашенный, но неповоротливый Т-35.
Танки-ветераны: в Верхней Пышме прошел парад старинной техники
Больше всех шума наделал Т-35 — боец времен Великой Отечественной
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среда 09 Мая 2018
Танки-ветераны: в Верхней Пышме прошел парад старинной техники