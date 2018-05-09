Реконструкторы воссоздали сражение советской армии с фашистскими захватчиками

По сценарию, колонна пехоты попадает в окружение

Силы явно не равны — у красноармейцев всего один броневик. Но роте жизненно необходимо прорваться сквозь немецкие заслоны. На помощь приходит военная хитрость — пришлось пустить врагам пыль в глаза. Чтобы добиться исторической достоверности, реконструкцию участники клуба готовили около месяца. Несмотря на то, что зрителям был представлен бой по выдуманному сценарию, оружие и обмундирование, в том числе и вражеские — подлинные. Их добыли в археологических экспедициях и заботливо восстановили.

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