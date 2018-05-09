На улице Пушкина развернулась выставка военной техники

Всю технику можно было потрогать и даже забраться внутрь

Очередь из желающих сфотографироваться с военной техникой растет с каждой минутой. Одни горожане лезут на танки и бронетранспортеры, другие успевают посидеть за рулем. Эти машины, рассказывают командиры, намного мощнее и удобнее тех, что защищали родину в годы Великой Отечественной. Новому танку не нужны наводчики — он сам находит цель благодаря автоматизированной системе управления. А бронеавтомобиль Тайфун-К, благодаря технологиям, обеспечивает обзор на все 360 градусов и прочную защиту.

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