На улице Пушкина развернулась выставка военной техники

Очередь из желающих сфотографироваться с военной техникой растет с каждой минутой. Одни горожане лезут на танки и бронетранспортеры, другие успевают посидеть за рулем. Эти машины, рассказывают командиры, намного мощнее и удобнее тех, что защищали родину в годы Великой Отечественной. Новому танку не нужны наводчики — он сам находит цель благодаря автоматизированной системе управления. А бронеавтомобиль Тайфун-К, благодаря технологиям, обеспечивает обзор на все 360 градусов и прочную защиту.