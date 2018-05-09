Митинг у Широкореченского мемориала

День Победы по традиции начался с минуты молчания

Тех, кто завоевал свободу ценой собственной жизни, вспоминали и оплакивали на Широкореченском мемориале. Почтить память погибших к Вечному огню пришли ветераны и труженики тыла, дети войны, чиновники и молодое поколение екатеринбуржцев. Они оставили букеты у плит с именами 1300 солдат и офицеров Великой Отечественной, умерших от ран в свердловских госпиталях. В годы войны в тыловом Свердловске были развернуты больше сорока лазаретов. Еще больше тех, кто так и не вернулся с полей сражений. Такие герои есть в каждой семье.

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