18 парадов Победы в Екатеринбурге за 4 минуты

Первый парад Победы в 21 веке выдался солнечным. Его открывают ветераны. А вот военной техники в этот день на площади было не увидеть — тяжелые машины начнут участвовать в параде гораздо позднее. Самый постоянный участник парада Победы в Екатеринбурге — танк Т-34 образца 1943 года, в конструкции которого нет ни одной современной детали. Он год от года возглавляет шествие техники. Хотя были парады, когда по брусчатке ходили только военные.