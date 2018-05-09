18 парадов Победы в Екатеринбурге за 4 минуты

Как встречали 9 мая в XXI веке

Первый парад Победы в 21 веке выдался солнечным. Его открывают ветераны. А вот военной техники в этот день на площади было не увидеть — тяжелые машины начнут участвовать в параде гораздо позднее. Самый постоянный участник парада Победы в Екатеринбурге — танк Т-34 образца 1943 года, в конструкции которого нет ни одной современной детали. Он год от года возглавляет шествие техники. Хотя были парады, когда по брусчатке ходили только военные.

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18 парадов Победы в Екатеринбурге за 4 минуты