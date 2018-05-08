В Совхозном поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

Из Совхозного на фронт ушло больше двух сотен человек. Вернуться с победой удалось лишь половине. Тех, кто остался на поле боя, сегодня вспоминали на митинге. Родные принесли портреты фронтовиков. Поздравить ветеранов перед Дворцом культуры собрались десятки человек. Школьники читали старикам стихи, малыши дарили поделки и красные гвоздики. Воинскую выправку показали и парадный расчет бригады радиоэлектронной борьбы, и ученики местной школы. Оркестр Урал Бэнд сыграл для ветеранов любимые мелодии. Продолжился праздник в местном ДК. И это — только начало поздравлений — рассказали в администрации.