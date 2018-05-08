В Екатеринбурге заработала единая диспетчерская служба

Туда будет стекаться вся информация о событиях, происшествиях и проблема

Будь то ограбление, концерт или коммунальная авария. Как рассказали в мэрии, новый центр объединил все экстренные службы города. Он будет отвечать за вопросы, находящиеся в введении полицейских, пожарных, газовщиков и коммунальщиков. Жалобы можно оставлять по номеру 112. Кроме того, сюда будет поступать информация с датчиков, установленных на коммунальной технике, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, а также с тысячи пятисот камер видеонаблюдения. Объединенная диспетчерская служба может работать в трех режимах: повседневном, чрезвычайном и событийном. Последний включат уже в июне — в дни Чемпионата мира по футболу.

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