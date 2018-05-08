В большой тур по миру символ Мундиаля отправился в сентябре прошлого года. Для всех футболистов мира заветная мечта — подержать в руках кубок ФИФА, но не все так просто. Есть жесткие требования, по которым дотрагиваться до статуэтки победителей могут лишь главы государств и спортсмены национальных команд, выигравших текущий Чемпионат мира по футболу.
В Екатеринбург привезли кубок Чемпионата мира по футболу
К началу Чемпионата золотой трофей должен прибыть в Москву
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