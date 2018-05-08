Ремонтировать трассы и улицы предлагают за счет нарушителей ПДД

С 1 января 2019 года на ремонт дорог будут тратить штрафы

Соответствующий законопроект Госдума планирует принять на этой неделе. Сегодня эти деньги регионы пускают на самые разные цели. А ремонт дорог, в основном, идет за счет федерального бюджета, акцизов на топливо и транспортного налога. Теперь этот список может пополниться доходами от штрафов. По оценке Минтранса, после принятия этих поправок ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 миллиардов рублей. Для некоторых регионов это — надбавка почти в 10%.

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Ремонтировать трассы и улицы предлагают за счет нарушителей ПДД