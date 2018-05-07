Ветеранов Екатеринбурга поздравляют с наступающим Днем Победы

Так, в Железнодорожном районе осталось лишь 97 участников Великой Отечественной войны. Сегодня гостей принимал 96-летний Сергей Кириллович Антонов. На фронт он отправился в 42 году. Прошел Сталинград, Орловско-Курскую дугу, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, а Победу встретил в Кёнигсберге. Преодолеть многие трудности и отвлечься от ужасов войны Сергею Кирилловичу всегда помогала живопись. Он до сих пор рисует пейзажи и на днях даже открыл авторскую выставку. Внимание молодежи ветерану приятно, он воспринимает его как благодарность за военные подвиги.