Сражение на Шарташе: историки реконструировали эпизод Великой Отечественной

Еще до начала боя вражескую технику захватили… дети. Интерес к ней понятен — немецкий бронетранспортер с пулеметом создан по образу и подобию тех, что состояли на вооружении в начале Великой отечественной. Сегодня эта техника в роли машины времени. Уральские реконструкторы возвращаются в прошлое — в самый тяжелый для страны 41ый год — чтобы повторить сражение на безымянной высоте. Тогда советская армия была не в лучше форме: не наступала, а оборонялась — в лучшем случае, с помощью ППШ, но в основном, вооружившись старыми однозарядными винтовками. Реалистичность сражению придает и форма — одежду советских и немецких частей воссоздавали с максимальной точностью. Кое-что даже прошло боевое крещение. Реконструкция описывает период отступления советских войск. Немцы же чувствовали себя, как дома — настолько, что на стоянке забавлялись игрой в футбол с изможденными пленниками. Стерпеть такое унижение красноармейцы не смогли. Разгромить немцев помогли противотанковая пушка и слаженные действия — враг повержен, а честь погибших земляков восстановлена. Историки не зря выбрали именно этот сюжет — хотели напомнить горожанам не только о военных, но и о спортивных подвигах советских солдат. Зрители, впрочем, проявляют не только спортивный интерес. Для современников это редкая возможность прикоснуться к истории. В буквальном смысле.