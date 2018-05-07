Кондитеры из Сысерти испекли огромный торт для Путина

В Кремле сегодня аншлаг. Новоиспеченного президента встречают больше четырех тысяч гостей. Они бурно аплодируют, а вот снимать и фотографировать исторический момент будто не решаются. На лице Владимира Путина нет и следа волнения. Еще бы! Ведь эту процедуру он проходит уже в четвертый раз. В толпе зрителей можно было разглядеть множество знакомых лиц — в зале было два десятка уральцев. На инаугурацию пригласили свердловского губернатора, депутатов законодательного собрания и артистку Юлию Михалкову. Поздравить президента сегодня стремились и те, кто не попал на праздник. В Сысерти для него даже приготовили подарок. Огромный торт весом в 70 килограммов пекари создавали полтора дня. Украшали символично — кремом, печеньем и безе в цветах триколора. Из-за большого размера коржей бисквит пришлось собирать словно конструктор. Но сил для президента кондитеры не жалели. Такой торт хлебокомбинату явно влетел в копеечку. Но отведать его гости могли совершенно бесплатно. Денег — уверяют кондитеры — для такого случая им совсем не жалко. Как и кузнецу из Екатеринбурга. Он к инаугурации выпустил сувенирные монеты с портретом Путина. Лицо президента он поместил на место орла, а вместо решки — поднятый вверх палец. Совсем не случайно. Такая монета обязательно должна принести счастье — уверен мастер. Не сомневается и в том, что в ближайшие шесть лет всё путём будет у всей России.