ЧП в магазине одежды: стремянка рухнула на маленького мальчика

Такого удара судьбы Некрасовы никак не ожидали. Пока родители выбирали в магазине одежду, на полуторагодовалого малыша упала стремянка. Она просто стояла за углом и, по словам мамы, никак не была закреплена. На грохот и детский плач пришла администратор. По ее словам, эта лестница нужна, чтобы развешивать одежду на верхних ярусах. Кто-то из сотрудников забыл ее убрать в подсобку. Пострадавшему тут же предложили помощь. Однако родители утверждают, что после ЧП продавцы просто игнорировали их. Из магазина родители пошли к врачу, а потом в полицию. Там им назначили судебно-медицинскую экспертизу. Это вина родителей, уверены в магазине — мол, взрослые должны были следить за ребенком. Но юристы считают, что безопасность покупателей — обязанность продавцов. Поэтому родители Андрея надеются, что магазин накажут — и подобное не случится с другими покупателями. Продавцы же рассчитывают решить дело миром и приносят свои извинения.