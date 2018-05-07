Чистая работа: в Екатеринбурге состоялся общегородской субботник

Точку в месячнике чистоты поставили чиновники

Генеральную уборку в Екатеринбурге из-за погоды пришлось переносить дважды — то снег был, то дождь. В итоге месячник чистоты продлили до мая. На заключительный субботник — в Дендрарии — пришли пять сотен человек, в первую очередь, это работники мэрии. Постоянные участники отмечают, что с каждым годом мусора становится меньше. Нынче они убирали, в основном, прошлогоднюю листву и обломанные ветки. Последовать их примеру чиновники призывают всех горожан

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