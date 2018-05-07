Арт-объект на развалинах: художники попрощались с домом перед его сносом

Теперь здесь живет искусство. На старости лет заброшенный дом на Декабристов превратился в галерею. Но вместо картин тут сломанные стулья, старые фотографии и потертые мягкие игрушки. Ради экскурсии гости не прочь рискнуть здоровьем. Необычная выставка для столетнего здания станет реквиемом. Перед сносом художники Екатеринбурга решили раскрасить его яркими красками. Внутри вместе с грустью по прошлому витает и дух свободы. Сейчас по ним не скажешь, но в начале прошлого века эти дома считались элитным жильем. В двухэтажных квартирах жили преподаватели УПИ, директора заводов, архитектор Александр Горшков — создатель главного корпуса политеха и Детской филармонии. В этом же квартале во время войны поселилась Майя Плисецкая. Правда, былую роскошь кооператива знаменитая балерина не застала. Но знаменитой семерке домов недолго осталось. Их должны снести в середине мая, чтобы освободить место для новой истории — и современного жилья.