Жители Нижнего Тагила требуют убрать базовую станцию с крыши

Такое соседство, жалуются жители, им дорого обходятся. На крыше дома установлены антенны, которые подключены к общему счетчику. Делиться электричеством с нахлебниками люди не намерены. Базовую станцию на крыше установил оператор сотовой связи. Но, по мнению жителей, ей здесь не место — оборудование не только потребляет общедомовую энергию, но и может быть опасно для здоровья. Собственники боятся последствий и не понимают, почему при установке их мнения не спросили. Однако, связисты уверяют, что согласовали размещение антенн — и имеют на руках необходимые документы. Как выяснилось, такое решение единолично принял председатель ТСЖ. Он разрешил установку, чтобы заработать на сдаче крыши в аренду. Думал, соседи поддержат. Тех, кто проголосовал против антенн, почти в 2 раза больше. Несмотря на это, освободить крышу оператор отказался. Поэтому жильцы решили зайти с другой стороны — через прокуратуру. Дожидаться, пока решение суда вступит в силу, оператор не стал — и уже преступил к демонтажу оборудования.