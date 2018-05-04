В центре Екатеринбурга развернулась выставка военной техники

Военные отмечают столетний юбилей со дня создания Уральского и Приволжского ВО

Одно из самых зрелищных выступлений показали солдаты рембата. Они на скорость собирали и разбирали УАЗ. Говорят, это не просто шоу. Скорость им и правда нужна — если машина вдруг выйдет из строя на поле боя. А вот зрителям спешить было некуда. Они могли внимательно рассмотреть новые образцы техники: комплексы радиоэлектронной борьбы, танки и бронеавтомобили. Изюминкой выставки стал беспилотник «Орлан-10», который помогает российским военным бороться с террористами в Сирии.

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