В центре Екатеринбурга развернулась выставка военной техники

Одно из самых зрелищных выступлений показали солдаты рембата. Они на скорость собирали и разбирали УАЗ. Говорят, это не просто шоу. Скорость им и правда нужна — если машина вдруг выйдет из строя на поле боя. А вот зрителям спешить было некуда. Они могли внимательно рассмотреть новые образцы техники: комплексы радиоэлектронной борьбы, танки и бронеавтомобили. Изюминкой выставки стал беспилотник «Орлан-10», который помогает российским военным бороться с террористами в Сирии.