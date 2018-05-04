В Екатеринбурге открылась первая в области Академия единоборств

Новый спорткомплекс претендует на звание лучшего не только в России, но и в Европе

Примечательно, что новый спортивный объект полностью посвящен единоборствам. Готовить чемпионов здесь будут в десятке видах спорта. В частности, в боксе, смешанным единоборствам, греко-римской борьбе и карате. В Академии ребята будут не только учиться, но и участвовать в турнирах различного уровня. Для этого здесь построили профессиональный ринг. Идея создания такого комплекса витала давно — единоборства в последние годы набирают популярность среди свердловчан. Теперь у их поклонников появился центр развития.

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