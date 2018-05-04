Ученые подтвердили, что Шигирский идол вдвое старше Египетских пирамид

Это удалось доказать в ходе многолетних исследований

Сохранился древний идол благодаря тому, что все эти тысячелетия пролежал в болоте. Торф буквально его законсервировал. Радиоуглеродный анализ показал, что скульптура — поистине бесценный артефакт, дающий ключ к пониманию быта наших предков. Ученые отмечают, что идол уже открыл им ранее неизвестные виды деятельности древних охотников-собирателей. И, вероятно, это лишь начало.

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