Транспортную схему Екатеринбурга полностью изменят

Глубокое исследование дорожной обстановки даст чиновникам представление о том, в каком именно направлении двигаться и какие проблемы решать в первую очередь. По информации мэрии, комплексная схема позволит чиновникам понять, как, например, нужно изменить движение транспорта и работу светофоров, где начертить выделенные полосы для автобусов и троллейбусов и ввести те или иные ограничения. В администрации уточнили, что новый проект — это не переделка работы, выполненной в 2016 году выполнил. Тогда власти выясняли, куда двигаться, а сейчас определяются — как именно. Четкую схему развития транспортной системы должны создать до 20 ноября. Сама реформа будет проводиться в 2019 году.