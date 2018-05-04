Ветераны снова в строю. Эти Петрушка и Буратино — ровесники Великой Победы. В 45-ом году их сшил уральский кукольник Сергей Скобелин — так актер отпраздновал освобождение из немецкого концлагеря. Найти материал для кукол в разбитой Германии оказалось непросто. Там же куклы сыграли и премьерный спектакль. Причем, зрители
Петрушка из концлагеря: куклы-ветераны живут в городском Театре кукол
Обычные перчаточные куклы из папье-маше могут похвастаться удивительной биографией
Ветераны снова в строю. Эти Петрушка и Буратино — ровесники Великой Победы. В 45-ом году их сшил уральский кукольник Сергей Скобелин — так актер отпраздновал освобождение из немецкого концлагеря. Найти материал для кукол в разбитой Германии оказалось непросто. Там же куклы сыграли и премьерный спектакль. Причем, зрители