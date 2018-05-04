Петрушка из концлагеря: куклы-ветераны живут в городском Театре кукол

Обычные перчаточные куклы из папье-маше могут похвастаться удивительной биографией

Ветераны снова в строю. Эти Петрушка и Буратино — ровесники Великой Победы. В 45-ом году их сшил уральский кукольник Сергей Скобелин — так актер отпраздновал освобождение из немецкого концлагеря. Найти материал для кукол в разбитой Германии оказалось непросто. Там же куклы сыграли и премьерный спектакль. Причем, зрители по-русски не понимали ни слова — бой Петрушки с Гитлером смотрели солдаты-союзники. Работать куклы продолжили и вернувшись в Свердловск. Правда, их создателю пришлось несладко. Теперь войну на сцене играет другое поколение кукол. Артисты рассказывают историю девочки, пережившей блокаду Ленинграда. Об ужасах осады рассказывают с десяток кукол — и лишь три актера. Каждый озвучивает сразу нескольких персонажей. Зачастую, кардинально противоположных. В такой подаче тяжелую тему с легкостью смотрят даже первоклассники. Главная героиня спектакля — их ровесница. Поэтому и переживают юные зрители — очень по-взрослому. Впрочем, этот спектакль всё же не о войне, а о надежде — и памяти поколений, говорят создатели. На детский спектакль в театре ждут и взрослых. Чтобы те, в суете дней, вспомнили о прошлом — и задумались о будущем.

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