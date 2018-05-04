На улице Мира — от Малышева до Библиотечной — закрыли все автобусные остановки

Мы и сами убедились: от УрФУ до Уралобуви автобус действительно идет без остановок. Пассажирам приходится идти несколько кварталов. Не повезло и Екатерине. Ее дом находится как раз по середине этого отрезка пути. Однако высадить здесь пассажиров водители соглашаются далеко не всегда. Даже когда стоят в пробке прямо у остановки. Водитель признается: и рад бы помочь. Мол, раньше останавливался по требованию пожилых пассажиров или мамочек с детьми. Теперь за это грозит штраф 3 тысячи рублей. Оказалось, на участке от Малышева до Библиотечной остановок никогда и не было. Водители там останавливались самовольно — говорят в мэрии. Теперь же стали бояться наказаний. Однако пожелания пассажиров не останутся без внимания чиновников городской администрации. Как нам сообщили в мэрии, оборудование остановок на этом отрезке ул. Мира запланировано на будущий год.