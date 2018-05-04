На Фрунзе парковка с машинами ушла под землю

Горячие ванны этой ночью пришлось принять сразу нескольким авто. Труба с кипятком лопнула прямо под стоянкой. Под землю ушел асфальт, вместим с ним и машины. Устранять последствия ЧП коммунальщикам пришлось пять часов! А водителям оставалось лишь наблюдать, как тонут их автомобили. Последствия этой аварии на себе ощутили и жители окрестных домов. К трубе оказались привязаны 22 высотки. Одним утром горячей воды не досталось, другие — справлялись с ее избытком. ЧП коснулось и библиотеки для слепых. Подвал здания затопило, в помещениях — пар. Чтобы спасти книги и аудиокассеты, пришлось нараспашку открывать окна. Эту схему — вздыхают библиотекари — они отрабатывали уже десятки раз. Обновлять штукатурку и обои в библиотеке уже устали. Заливает кипятком и соседние дома, где последствия многочисленных аварий видны невооруженным взглядом. Все дело в возрасте этой магистрали. Она была проложена еще в конце семидесятых. Срок эксплуатации давно вышел, поэтому труба часто не выдерживает даже малейших перегрузок. Но коммунальщики успокаивают: терпеть осталось недолго. Летом этот участок должны полностью заменить. Ну, а пока магистраль ждет реконструкции, на ней ставят очередную заплату. Работы не должны занять много времени, горячую воду жильцам уже дали. А вот автомобилистам, похоже, с ремонтом придется повозиться. Многим он влетит в копеечку. Впрочем, владельцам пострадавших машин уже пообещали выплатить компенсации.