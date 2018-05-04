Екатеринбург готов к проведению Чемпионата мира по футболу

В итоговом совещании, проходившем в Сочи, участвовали и руководители нашего региона и Екатеринбурга. В своем обращении к городам, принимающим матчи Чемпионата мира, глава государства подчеркнул, что впереди самый ответственный этап — встреча гостей и проведение игр. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление, которое получат о России приезжие. Что касается Екатеринбурга, готовность города к Мундиалю уже высоко оценили представители оргкомитета Россия-2018 и федеральные чиновники. Главная спортивная арена — центральный стадион — успешно прошла испытание тестовыми матчами; к приему игроков и болельщиков готовы все сферы города и армия волонтеров. Напомню, первый матч чемпионата в Екатеринбурге пройдет 15 июня.