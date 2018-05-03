В Екатеринбурге прошел фестиваль футбольных болельщиков

Эту песню уже прозвали неофициальным гимном грядущего Мундиаля. Дедушка уральского рока — и посол чемпионата мира Александр Пантыкин — надеется, что она принесет нашей сборной удачу. А вот у биатлониста Антона Шипулина другие прогнозы на игру. Французы для екатеринбуржцев уже стали своими — на открытие передвижного парка футбола приехали сразу две иностранные звезды. Большой поклонник этого вида спорта — актер Сами Насери — всюду ходил в майке сборной Франции с номером «10», под которым играл легендарный Зидан, и он сам — в фильме «Такси». Насери искренне рад, что чемпионат проходит в России. А чемпион мира Марсель Десайи приехал в Екатеринбург на разведку. Ведь сборная Франции сыграет здесь с командой Перу. Марсель не только поздравил горожан с предстоящим праздником футбола, но и презентовал форму для волонтеров чемпионата. Она оказалось с секретом. Тепло было и гостям мобильного парка. Для гостей там организовали аттракцион с полем и умным вратарем, который привел горожан в восторг. Еще больше эмоций болельщиков захлестнут в июне — когда начнется Мундиаль.