В Екатеринбурге начали отмечать День Победы

Порой — ценой собственной жизни. Руководители города, ветераны войны и труда и родные героев возложили цветы к памятнику «Седой Урал» на Площади Обороны. Торжественный митинг начался с российского гимна, после чего на площадь вынесли знамена предприятий Октябрьского района. Их коллективы в военное время производили все необходимое для фронта. Общий вклад уральцев — как воинов, так и тружеников тыла — в победу сегодня символизирует памятник «Седой Урал», который открыли в мае 2005 года к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне. На монументе есть слова: «Уральцам, ковавшим победу» и «Уральцам — защитникам Родины». Уже по доброй традиции возложить цветы к памятнику пришли и школьники района.