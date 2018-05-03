Ребёнок войны не может добиться выплаты из-за отсутствия отчества

Прочерк в графе «отчество», вздыхает Александра Васильевна, буквально вычеркнул её из праздника. Из-за него 82-летняя пенсионерка не может получить выплату ко Дню Победы — как ребенок войны. Её отец пропал без вести на полях Великой Отечественной. Но без нужного слова в документе поверить в это чиновники отказываются. Чкаловский суд пенсионерку поддержал и постановил — вписать в свидетельство отчество. Но, говорит, в ЗАГСе ей отказали. Мол, формулировка не та. Своего отца пенсионерка практически не помнит. На фронт Василий Васильевич ушел, когда Саше было всего пять лет. Лишь один момент врезался в память — когда в дом пришла похоронка. Теперь за память об отце с Александрой Васильевной воюет её муж. Евгений Никитич уверен, здесь дело не в деньгах. В ЗАГСе говорят — помочь и хотели бы, но не могут. Ведь родилась Александра Васильевна в Башкирии. А значит, оформлять документы ей должны там же. Точнее, восстанавливать. Благо, ехать туда для этого не обязательно. Бюрократические проволочки займут время, но чиновники успокаивают — выплата Александру Васильевну дождется. Её могут начислить не только в День Победы, но и после праздника.